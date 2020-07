Homem que enterrou a mãe sozinho morre queimado

José Ricardo viralizou ao publicar uma foto do velório da mãe.

José Ricardo Fernandes Ribeiro viralizou nas redes em 2019 ao publicar uma uma foto do velório de sua mãe, no qual só compareceu ele e o motorista da funerária. A história acabou gerando grande comoção por parte dos internautas, que realizaram vaquinhas virtuais para José Ricardo. Mas, infelizmente, ele morreu neste domingo (12), vítima de um incêndio.





José Ricardo morava sozinho em uma quitinete e foram seus vizinhos que chamaram os bombeiros ao perceberem o fogo no local. A vítima chegou a ser socorrida, mas teve 80% do corpo queimado e não resistiu aos ferimentos.





Pessoas próximas a ele suspeitam que o motivo do crime tenha sido justamente as doações em dinheiro que a vítima ganhou. José Ricardo chegou a contabilizar R$ 30 mil em sua conta bancária. Ele também teve seu celular roubado e as redes sociais excluídas.





José Ricardo possuía apenas um familiar, que é o próprio filho, de 19 anos de idade, mas que mora em outra cidade. A mãe do rapaz e ex-mulher da vítima afirmou que não tem condições financeiras de pagar o velório e o sepultamento dele. O corpo da vítima segue no Instituto Médico Legal de Goiânia.





(Pleno News)