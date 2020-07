INTERNAUTA DO DISTRITO DE CAMPANÁRIO ENVIA DENÚNCIA AO BLOG SOBRAL 24 HORAS

Confira a íntegra da denúncia:

"A população do Distrito de Campanário, no Município de Uruoca vem sofrendo desde o início da pandemia, um doutor cubano como assim é conhecido e a unidade básica de saúde que estão responsáveis por cuidar da saúde da população do Distrito estão se negando a atender a população, pacientes chegam na unidade de saúde com suspeitas da covid-19 e pedem para serem notificadas e realizar o exame de covid, mas os responsáveis simplesmente negam esse direito aos cidadãos do distrito, uma verdadeira falta de respeito com todos da localidade, venho por meio dessa nota pedir o apoio das autoridades desse município para que tomem medidas rápidas para resolver esse problema antes que mais gente se contamine ou perca sua vida!









Vale lembrar também que o mesmo doutor cubano quando a gente insiste para realizar o exame, ele simplesmente quer agredir a pessoa doente com corona vírus, com suas agressões verbais e até mesmo físicas, quando a gente insiste muito."