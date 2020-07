MATANÇA: MOTOTAXISTA É MORTO A TIROS NO CENTRO DE TIANGUÁ

Um homicídio a bala foi registrado no início da tarde desta quinta-feira (23), o centro de Tianguá. A vítima foi identificada como Francisco de Assis Moura de Sousa, 36 anos, que era mototaxista e foi surpreendido pela ação do criminoso. O homem chegou em uma moto e disparou várias vezes contra a vítima que não resistiu e morreu no local. Pelo menos sete capsulas de pistola foram encontradas deflagradas próximo ao corpo. Após o crime, o assassino fogiu na moto tomando rumo ignorado. Equipes da Polícia Militar realizam diligências na região com o objetivo de realizar a prisão do criminoso.





(Ibiapaba 24 horas)