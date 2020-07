PM resgata idosa e três crianças após casa incendiar no Bairro Antônio Bezerra, em Fortaleza

Um policial militar resgatou duas crianças e uma idosa de 87 anos de uma residência em chamas na Rua Padre Perdigão Sampaio, no Bairro Antônio Bezerra, em Fortaleza, nesta quarta-feira (22). Uma terceira criança também foi salva por ele em uma casa vizinha, para onde o fogo se alastrou.





O PM Welson Gomes da Silva foi hospitalizado no Instituto Doutor José Frota (IJF) por apresentar lesões após inalar a fumaça.





Policiais do 18º Batalhão realizavam o patrulhamento na viatura quando avistaram o imóvel em chamas. "Ele entrou na casa, resgatou duas crianças, depois voltou e conseguiu tirar uma idosa da parte superior, nos braços. Voltou ao trabalho, mas horas depois se sentiu mal", afirmou fonte da PM, que preferiu não ser identificada.





Welson Gomes está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), do IJF, no Centro de Fortaleza. Ele apresenta um quadro de saúde estável.





Em nota, a Polícia Militar informou estar prestando total apoio ao policial e afirmou ainda que o Comando Geral da Corporação já solicitou o relatório da ocorrência para instauração de uma comissão de meritoriedade aos policiais.





Os móveis no interior da residência foram danificados e parte da estrutura do teto cedeu. A causa do incêndio e o estado de saúde das vítimas resgatas pelo PM não foram informados.





(Diário do Nordeste)