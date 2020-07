Repórter de afiliada do SBT desmaia ao vivo. Veja o vídeo!

"Meu corpo simplesmente desligou", disse Tainá Reis.

Repórter da TV Aratu, afiliada do SBT na Bahia, Tainá Reis passou por um momento complicado durante uma reportagem. Ela estava ao vivo, na inauguração do Hospital Clériston Andrade 2, em Feira de Santana, quando ela desmaiou.





A situação ocorreu no programa Que Venha o Povo, nesta quarta-feira (15). Tainá entrevistava o governador Rui Costa quando, segundo ela, simplesmente desligou. Ela publicou o vídeo do desmaio no Instagram e deu mais detalhes do que aconteceu.





– A vida é mesmo uma caixinha de surpresas. Algumas maravilhosas, outras, nem tanto. Em meio a uma entrevista ao vivo com o governador do estado, meu corpo simplesmente desligou. Quando acordei, não conseguia acreditar que aquilo estava acontecendo. O constrangimento é grande, assim como o turbilhão de pensamentos que invade a sua mente.





Nas imagens é possível ver que até mesmo o governador tentou ajudar a repórter. Ainda em seu relato, ela disse que ficou preocupada e se teria como contornar o ocorrido. Tainá aproveitou para agradecer o apoio que recebeu de amigos, familiares, colegas de trabalho e telespectadores.





– Esse, com certeza, não foi o meu melhor ao vivo. Mas se nada é em vão e o que não é bênção é lição, quantas coisas eu aprendi com ele. Poderia ficar aqui procurando motivos pra me sentir triste ou até envergonhada. Mas se ninguém me fez, nem deixou eu me sentir assim, porque eu faria isso comigo mesma? Quem sete vezes cai, levanta oito. E no meu caso, vou levantar e me superar ao vivo.