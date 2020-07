Saiba tudo sobre as semifinais do Campeonato Cearense

O Cacique do Vale confirmou a 4ª e última vaga na semifinal do Campeonato Cearense e será adversário do Fortaleza, no sábado, na Arena Castelão, enquanto Ceará e Ferroviário duelam no domingo, no mesmo estádio.

A 7ª rodada da 2ª Fase do Campeonato Cearense foi complementada ontem à tarde com dois jogos, definindo o 4º e último classificado para as semifinais do Estadual. Será o Guarany de Sobral, que venceu o Barbalha, por 2 a 0, no Estádio Raimundão, em Caucaia, confirmando vaga em 4º lugar, enfrentando, assim, o Fortaleza nas semifinais, já que o Leão foi o líder da 2ª Fase.





O outro confronto da semifinal já estava definido, com o Ceará, vice-líder, enfrentando o Ferroviário, 3º colocado.

Logo que foi encerrada a segunda Fase, a Federação Cearense de Futebol (FCF) divulgou as datas e horários dos jogos das semifinais. Fortaleza, Ceará, Ferroviário e Guarany de Sobral avançaram para a próxima fase da competição e já disputarão um lugar na decisão do Estadual no fim de semana em jogo único.





No sábado, às 18h30, o Fortaleza recebe o Guarany de Sobral, na Arena Castelão, com vantagem do empate para o Leão em caso de prorrogação.





No domingo, às 16 horas, será disputado o Clássico da Paz, também na Arena Castelão, entre Ceará e Ferroviário, com vantagem do empate para o Vovô em caso de prorrogação. Tricolores e alvinegros terão vantagem por serem líder e vice-líder da 2ª Fase.





Última vaga





O Bugre Sobralense só dependia de si para garantir a vaga e fez sua parte, com gols de Rafael Carvalheira, aos 37 do 1º tempo, e Bolota, aos 8 do 2º tempo.





A equipe comandada pelo técnico Jorge Veras dominou o adversário e conseguiu uma vitória que o reabilitou da goleada sofrida para o Fortaleza na última segunda-feira.





Com um grupo reformulado, jogadores da base de Ceará e Fortaleza emprestados e poucos remanescentes do início do Estadual, como Dionantan, Bolota e Zé Augusto, o Cacique do Vale chegará como franco-atirador diante do Leão, mas já cumprindo seu principal objetivo: vaga na Copa do Brasil de 2021, obtida na 1ª Fase, ao ser o 1º colocado.





Eliminado





Outro time que tinha chances de classificação era o Atlético. Mas a Águia, que precisava vencer o Pacajus e torcer por um tropeço do Guarany, sequer fez sua parte, empatando em 2 a 2. O Atlético abriu o placar aos 34 do 1º tempo, com Clisman, mas perdeu muitas chances de ampliar.





Na etapa final, o Pacajus voltou melhor, empatando o jogo com Douglas, mas o Atlético voltou a ficar na frente, com Vinícius Alves.





Só que no lance seguinte, o experiente André Cassaco empatou para o Pacajus, aos 21 do 2º tempo. Para o Atlético, fica como consolo a vaga na Série D em 2021, já conquistada, e a boa campanha no Estadual, apesar da eliminação.





(DN)

Foto: Pedro Chaves / FC