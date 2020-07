Saiba por que você deve comer pés de galinha uma vez por mês: vão melhorar sua vida!

Os pés de galinha não são apenas deliciosos e ricos, mas também são muito nutritivos e cheios de benefícios para a sua saúde. Saiba quais!





Os pés de galinha ou pés de galinha são muito apreciados na cozinha tradicional do mundo, pois é um alimento muito versátil. Eles geralmente são preparados em sopas, ensopados e até fritos e assados.





É importante mencionar que, há alguns anos, a Universidade Nove de Julho, no Brasil, realizou um estudo, no qual determinou que as pernas de frango são uma das melhores fontes de colágeno natural.





Lembremos que o colágeno é uma proteína fibrosa e normalmente gelatinosa, altamente valorizada nas indústrias estética e alimentícia, pois oferece grandes benefícios ao organismo.





Os pés de galinha, se consumidos com moderação, fornecerão uma boa quantidade de minerais essenciais, como cálcio, silício, ferro, magnésio e fósforo, que ajudarão a aumentar as defesas do corpo.





Por outro lado, eles também têm boas quantidades de vitaminas do complexo B, que estão associadas à produção de glóbulos vermelhos e ajudam a manter a mucosa e a pele saudáveis.





(Informe Brasil)