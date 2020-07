Técnica se demite após contratação do goleiro Bruno

"Não posso manchar minha história no esporte", disse Rose Costa.





Depois de perder o seu único patrocinador após contratar o goleiro Bruno, o Rio Branco-AC encara uma nova baixa. Técnica do time feminino do clube, Rose Costa se demitiu após a chegada do do atleta ao time.

– Sou profissional de Educação Física há mais de 30 anos, sei que o esporte de rendimento – principalmente o futebol – tem uma conotação importante de formação cidadã. O atleta não é um mero profissional, ele é um exemplo para a sociedade, para os jovens. E como um homem que cometeu um crime bárbaro como esse pode ser exemplo para alguém? – declarou Rose ao UOL.





A técnica disse que soube da decisão do presidente do clube por meio da imprensa. Rose Costa afirmou que parte da diretoria – assim como torcedores e outros funcionários do clube – não era a favor da contratação.





– Eu não acredito que a justiça tenha sido feita. Acho, sim, que a ressocialização é importante, mas, será que em sete anos de prisão ele não teve tempo de aprender outro tipo de trabalho?





A profissional de Educação Física não acredita que Bruno tenha se arrependido do assassinato de Eliza Samudio e acha que ele não demostra qualquer empatia com a família da jovem. Ela afirmou que não pode compactuar com a contratação do goleiro e disse que está de consciência tranquila com sua decisão.





– Se a lei é omissa e entende que esse homem cumpriu sua pena, não posso interferir, afinal, não sou formada em Direito. Só que não posso compactuar com isso. Não posso manchar minha história no esporte, até porque, eu sempre digo: nunca será só futebol. É solidariedade e sororidade, também, muito além da prática esportiva. Tenho obrigação de ser um exemplo para as minhas atletas, e esse é o melhor exemplo que posso dar.