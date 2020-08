Bolsonaro inaugura usina solar em Goiás

A usina produzirá 670 megawatts de energia por mês, com a possibilidade de atender 4.265 famílias.





O presidente da República, Jair Bolsonaro, participou de inauguração, na manhã deste sábado (29), em Goiás, de uma usina de energia fotovoltaica na cidade de Caldas Novas.





Bolsonaro chegou acompanhado do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. No local, ele cumprimentou populares que o aguardavam.





A usina produzirá 670 megawatts de energia por mês, com a possibilidade de atender 4.265 famílias.





Este será a maior usina do tipo em perímetro urbano no país, destacam as autoridades locais, segundo o portal UOL.





O governo federal afirma que a usina é um dos maiores parques solares de geração do Brasil e destaca que esse tipo de fonte para geração de energia é uma forte aliada da preservação do meio ambiente.





“Em 20 anos, a usina inaugurada hoje evitará que cerca de 12.053 toneladas de CO2 sejam emitidas na atmosfera Isso equivale à plantação de 956 mil árvores”, ressalta a pasta, destaca Ministério de Minas e Energia.