Engraxate emociona ao juntar dinheiro para presente do pai

Vídeo viralizou nas redes sociais e ganhou elogio do deputado Eduardo Bolsonaro.

A história de um menino, que trabalha como engraxate e juntou dinheiro para comprar um relógio para seu pai, viralizou nas redes sociais. Um vídeo sobre o caso foi compartilhado pela loja PC Relojoaria, de Catalão, interior de Goiás, na sexta-feira (7).





As imagens mostram o momento em que o garoto entrou no estabelecimento para comprar o presente. A atitude da criança comoveu um grande número de pessoas, a começar pelo dono da loja.





– Você tá trabalhando e vai comprar um relógio pro seu pai? – questionou o proprietário, Paulo César da Silva.





Paulo elogiou o menino e fez questão de compartilhar nas redes sociais o registro da cena.





– Os grandes homens começam desde pequenos, já posso ver, uma linda história. Um cliente, ‘uma criança’, hoje, na Relojoaria do PC, chegou para comprar um relógio para seu pai com o seu suado dinheiro, que segundo ele demorou dias para conseguir. Enfim, eu que fui presenteado com esse lindo gesto, que também já vivi como a maioria das crianças da época – escreveu ele.





Apesar de ter recebido o pagamento, o dono da loja optou por devolver o dinheiro para o menino.





Quem também elogiou o menino foi o deputado federal Eduardo Bolsonaro, que compartilhou o vídeo e citou um texto da Bíblia.





– Ensina a criança o caminho que deve andar e mesmo quando for velho, não se desviará dele. (Provérbios 22:6) – escreveu o parlamentar.

Com informações do Pleno NewsVídeo YouTube