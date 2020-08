Comando da Aeronáutica divulga novo Processo Seletivo com 289 vagas disponíveis

Oportunidades estão distribuídas entre profissionais de ensino médio completo, que não tenham menos de 17 anos e que não completarão 25 anos até 31 de dezembro de 2021.





O Comando da Aeronáutica torna pública a abertura das inscrições para o Processo Seletivo que tem como objetivo a contratação profissionais ao Curso de Formação de Sargentos da Aeronáutica para o segundo semestre do ano de 2021.





Ao todo, são disponibilizadas 289 vagas, destinadas aos cidadãos brasileiros, de ambos os sexos, dentre as seguintes especialidades: Comunicações (16); Foto Inteligência (8); Guarda e Segurança (34); Eletricidade e Instrumentos (20); Estrutura e Pintura (10); Meteorologia (12); Suprimento (18); Informações Aeronáuticas (12); Bombeiro (10); Cartografia (4); Desenho (3); Eletromecânica (10); Metalurgia (4) e Controle de Tráfego Aéreo (128). É importante destacar que dentre o quantitativo de vagas ofertadas há chances reservadas às pessoas que se enquadram nos requisitos do edital.





Para concorrer, é necessário ter concluído com aproveitamento o ensino médio do Sistema Nacional de Ensino, não ter menos de 17 anos nem completar 25 anos até 31 de dezembro do ano da matrícula no CFS 2/2021, salvo que, se menor de 18 anos, o candidato deve estar autorizado por seu responsável legal, além de outros requisitos que compõe o edital.





Os interessados em participar devem realizar as inscrições a partir das 10h do dia 3 de agosto de 2020 até às 15h do dia 26 do mesmo mês, observado o horário de Brasília, Distrito Federal, exclusivamente por via internet, no site da Escola de Especialistas de Aeronáutica (EEAR) . A taxa de inscrição é de R$ 60,00 e a isenção pode ser requerida durante o momento de inscrição.





Este exame é constituído das seguintes etapas: prova escrita, de caráter classificatório e eliminatório; Inspeção de Saúde (Inspsau); Exame de Aptidão Psicológica (EAP); Teste de Avaliação do Condicionamento Físico (TACF); procedimento de heteroidentificação complementar e validação documental, sendo todas de caráter eliminatório.





É importante destacar que a prova escrita, compostas nas disciplinas de língua portuguesa, língua inglesa, matemática e física, está prevista para ser aplicada no dia 22 de novembro de 2020, a partir das 9h40, nas localidades de Belém - PA, Recife - PE, Natal - RN, Rio de Janeiro - RJ, Belo Horizonte - MG, São Paulo - SP, São José dos Campos - SP, Campo Grande - MS, Canoas - RS, Santa Maria - RS, Curitiba - PR, Brasília - DF, Manaus - AM, Porto Velho - RO e Boa Vista - RR e terá duração de 4 horas e 20 minutos.





Vale ressaltar que o Curso de Formação de Sargentos da Aeronáutica (CFS) é ministrado sob regime de internato militar na EEAR, em Guaratinguetá, São Paulo, com duração aproximada de dois anos e abrange instruções nos Campos Geral, Militar e Técnico-Especializado.





No momento da matrícula, mediante ato do Comandante, o candidato passa à posição de aluno, situação a ser mantida durante todo o curso de formação. Durante a realização do curso, o aluno estará sujeito ao regime escolar da EEAR, e será beneficiado com mesma remuneração por ocasião da matrícula, se militar da ativa da Aeronáutica, ou fixada em lei para Aluno de Escola de Formação de Sargentos, além de alimentação, alojamento, fardamento, assistência médico-hospitalar e dentária, exclusivamente para si.





A promoção à graduação de Terceiro-sargento ocorrerá mediante ato da DIRAP, em data oportuna à conveniência do Comaer, conforme o Regulamento do Corpo do Pessoal Graduado da Aeronáutica (RCPGAER). Os formandos serão distribuídos e classificados, abrangendo todo o território nacional.





O prazo de validade do EA CFS 2/2021 será expirado em cinco dias corridos, a contar da data subsequente à realização da Primeira Matrícula. Para mais detalhes e informações, acesse o edital de abertura disponibilizado em nosso site.





