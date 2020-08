Grêmio vende Everton Cebolinha para o Benfica

Negócio foi fechado por 22 milhões de euros, mas valor pago pela equipe portuguesa pode aumentar.

O Grêmio definiu a venda do atacante Everton Cebolinha na tarde desta sexta-feira (7). O jogador não participará do jogo contra o Fluminense, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, domingo (9), em Porto Alegre.





A negociação movimenta, inicialmente, 22 milhões de euros (R$ 140,6 milhões na cotação atual). Porém, o valor poderá ficar maior a partir da correção monetária das parcelas diluídas em três anos. O total pode chegar a 24 milhões de euros (R$ 153,3 milhões na cotação atual).





O valor também poderá crescer a partir de gatilhos estabelecidos em contrato que serão ativados de acordo com o aproveitamento dele em Portugal. Em contrato, o clube brasileiro ficará com 15% sobre a valorização do jogador em uma segunda venda. Ou seja, se Everton for vendido por um preço maior ao que o Benfica paga ao Grêmio, o clube terá direito a 15% sobre a diferença.





O clube gaúcho aguarda um documento para oficializar o acordo. Porém, as partes, inclusive parceiros em direitos econômicos do jogador, já têm acordo fechado.





O jogador irá embarcar, até segunda-feira (10), para o Portugal. Everton, de 24 anos, já havia falado em tom de despedida após o último clássico Gre-Nal. O Grêmio venceu o Inter por 2 a 0.





Nesta temporada, o atacante soma três gols em 14 jogos. No total, são 274 partidas oficiais e 69 gols. O vínculo do jogador com o Benfica em sua primeira experiência na Europa será de quatro a cinco anos.





A chegada atende pedido do técnico Jorge Jesus, ex-Flamengo, responsável pela indicação do atleta e que, inclusive, telefonou para ele e o convenceu a atuar sob seu comando.





*Folhapress