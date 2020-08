LEMBRAM DO "COITADINHO" VENDEDOR DE FRUTAS? POIS É, FOI PRESO NA SEXTA (28) ACUSADO DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO!

Secretário de Segurança André Costa afirmou em uma rede social que João Vitor Silva Moreira foi denunciado por uma tentativa de homicídio em 2019.

O secretário de Segurança Pública, André Costa, afirmou em uma rede social que o ambulante João Vitor Silva Moreira, de 20 anos, que teve o seu carrinho de venda de frutas derrubado por um policial militar, foi preso nesta sexta-feira (28).





Segundo o secretário, o mandado de prisão do vendedor ambulante foi por uma tentativa de homicídio em dezembro de 2019, na cidade de Fortaleza. Conforme o titular da SSPDS, ele foi denunciado pelo Ministério Público do Ceará (MPCE).





Na mesma publicação, o secretário afirma que João Vitor tinha um mandado de apreensão prescrito por homicídio em 2017. Na ocasião, de acordo com André Costa, ele é suspeito de ter envolvimento direto com um corpo que foi carbonizado em um trilho em junho daquele ano.





Em nota, a SSPDS informou que o vendedor foi preso por uma equipe da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), a qual deu cumprimento a um mandado de prisão preventiva contra ele, expedido em abril deste ano. João Vitor foi detido na casa de parentes, no bairro Aerolândia "e foi conduzido para o Complexo de Delegacias Especializadas (Code)".

Segundo a Secretaria, o caso ocorreu no bairro Vila Velha. Segundo a Pasta, "ele é o terceiro preso do total de quatro pessoas, que foram indiciadas por participar da tentativa de homicídio contra um homem, no dia 11 de dezembro de 2019, em uma loja de som automotivo".





Conforme a Secretaria, a vítima, na ocasião, foi atingida por disparos de arma de fogo. "Em seguida, ele foi conduzido em estado grave para uma unidade de saúde na Capital, mas sobreviveu aos ferimentos. Os suspeitos foram indiciados por tentativa de homicídio e por integrar organização criminosa", completa o órgão.





Do blog: Dois registros por homicídio e organização criminosa fazem parte do histórico criminal do vendedor de frutas antes de atingir a maioridade. Já a prisão de hoje foi por conta de um mandado de prisão em que o “vendedor de frutas” é acusado de tentativa de homicídio.





