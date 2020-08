Incêndio de grandes proporções atinge área próxima a residências e granja em Santa Quitéria

A previsão é que o fogo seja controlado apenas na manhã da segunda-feira (31) devido à falta de iluminação à noite.

O Corpo de Bombeiros Militares do Ceará (CBMCE) combate um incêndio de grandes proporções que está destruindo uma área de vegetação no município de Santa Quitéria, na região do Sertão Central e Inhamuns. O incêndio foi confirmado pelo comandante do 3º Batalhão de Bombeiro Militar (3º BBM), tenente-coronel Antônio de Sousa Júnior.





O comandante revelou que o incêndio é “provavelmente criminoso” e que próximo ao local há residências e uma granja. Devido à falta de iluminação, a previsão do comandante é que o fogo seja debelado apenas na manhã desta segunda-feira (31), e ainda não é possível saber a dimensão dos estragos causados pelas chamas.





“Como nós já chegamos no final da tarde, não tem como a gente mostrar qual a extensão total, mas sabemos que tem algumas residências e uma granja próximo. Nós estamos tentando contornar essa área para que (o fogo) não vá para esses locais”, comentou o coronel.





O comandante revelou que o incêndio teve início no último sábado (29), mas o fogo conseguiu ser controlado temporariamente. No entanto, as chamas reiniciaram favorecidas ainda devido às condições climáticas dessa época do ano, como altas temperaturas, fortes ventos e baixa umidade relativa do ar.





Como a região não é bem conhecida pelas equipes que trabalham no local, há receio por conta da possível presença de animais peçonhentos como cobras. “A gente está combatendo o que está mais próximo e que a gente está vendo”, complementou o comandante.





Para combater o fogo no local, os trabalhos estão reforçados com uma equipe do Corpo de Bombeiros Militares de Crateús, uma de Canindé, e foi solicitada uma equipe de Sobral. As atividades também estão sendo acompanhadas pelo tenente-coronel Anderson Viana, do Comando dos Bombeiros do Interior (CBI), e o comandante-geral do CBMCE, coronel Luís Eduardo Soares de Holanda.





(DN)