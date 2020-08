Terremoto de magnitude 4,6 atinge estado do Nordeste

Ainda não há detalhes sobre o que causou os tremores; não há registro de feridos.

Um terremoto de magnitude 4,6 foi registrado na Bahia, na região da cidade de Mutuípe, que fica no Vale do Jiquiriçá, na manhã de hoje (30), segundo o Laboratório de Sismologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Moradores de várias cidades do estado, como Muritiba, Valença e Santo Antônio de Jesus relataram o impacto do terremoto. Em Salvador, os tremores também foram sentidos em alguns bairros. Até o momento não há registro de feridos.





A magnitude de 4,6 classifica o tremor como um sismo significativo, notório através de objetos e ruídos. Ainda não há detalhes sobre o que causou os tremores. No site do Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo (USP), constam registros de terremotos nas regiões de Amargosa com magnitude de 4,2 e São Miguel das Matas de 3,7.





Via Fala Piauí