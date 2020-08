Oposição se une para definir nomes para disputar prefeitura de Sobral

Os dois maiores grupos da oposição de Sobral, poderá sacramentar unidade para a disputa das eleições municipais no próximo mês de novembro. Com isso, o deputado federal Moses Rodrigues (MDB), mostra sua força para construir a reaproximação do grupo e montar um palanque forte.





Os rumores das negociações surgiram nos bastidores da Sessão da Câmara Municipal de Sobral, na última segunda-feira (24), onde foram colados os nomes do empresário Oscar Rodrigues e do procurador federal Domingues Guimarães, como pré-candidato a prefeito e vice, respectivamente. A confirmação oficial poderá sair entre quinta ou sexta-feira, próxima.





As tratativas acontecem com o deputado Heitor Freire (PSL) e o deputado Capitão Wagner (PROS), que ambos presidem as legendas no Ceará, que em Sobral são controladas pelo Dr. Guimarães, que poderá sair aliado do MDB e Republicanos na luta pela cadeira de Ivo Gomes como prefeito de Sobral.





(Célio Brito)