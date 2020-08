Suíça alerta China que "mundo ocidental reagirá"

“As violações dos direitos humanos estão aumentando”, diz chanceler suíço.

O governo da Suíça é um dos parceiros mais próximos do Partido Comunista Chinês (PCCh) na Europa.





Esta aproximação, no entanto, não impediu o ministro das Relações Exteriores da Suíça, Ignazio Cassis, de criticar os abusos de direitos humanos pela China e a intensificação da repressão contra Hong Kong.





Em conversa com a mídia local, Cassis disse que as ações chinesas vão provocar uma grande reação internacional:





“Se a China seguir seu novo rumo, o mundo ocidental reagirá de forma mais decisiva.”





De acordo com o jornal Washington Examiner, o chanceler da Suíça acrescentou:





“O estado de direito e os direitos humanos sempre fizeram parte do nosso diálogo. Agora, percebemos que a história é mais turbulenta do que pensávamos. As violações dos direitos humanos estão aumentando. Queremos proteger esses direitos.”





(RENOVAMÍDIA)