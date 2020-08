Teto de gastos pode causar impeachment de Bolsonaro, diz Guedes

Guedes disse, porém, que Jair Bolsonaro apoia o mecanismo de controle de despesas.

O ministro da Economia, Paulo Guedes, teve uma reunião, nesta terça-feira (11), com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM) e com o líder do PP e do Centrão, Arthur Lira.





Na saída do encontro, em conversa com a imprensa, Guedes disse que o teto de gastos não pode ser alterado:





“Foi uma operação segura teto. Não haverá nenhum apoio do Ministério da Economia a furar o teto. Se tiver ministro fura-teto, eu vou brigar com o fura-teto.”

E, em alerta ao presidente da República, Jair Bolsonaro, acrescentou:





“Os conselheiros do presidente que estão aconselhando a furar o teto estão levando para uma zona sombria. Para uma zona de impeachment, para uma zona de irresponsabilidade fiscal.”





(Renovamídia)