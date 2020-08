Tio acusado de estuprar menina de 10 anos no ES é preso em Minas

Prisão foi anunciada pelo governador do Estado, Renato Casagrande.

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), anunciou nesta terça-feira (18) a prisão do homem de 33 anos suspeito de estuprar e engravidar a sobrinha, de 10 anos, no interior do Estado. Ele foi preso durante a madrugada.





"Que sirva de lição para quem insiste em praticar um crime brutal, cruel e inaceitável dessa natureza. Detalhes da operação serão repassada pela equipe segurança ainda hoje", escreveu o governador em uma rede social.





O caso veio à público depois de a menina se sentir mal e dar entrada no Hospital Roberto Silvares, na cidade de São Mateus, onde a gravidez foi detectada. À tia e aos médicos, a criança contou que o tio a estuprava desde os seis anos e ainda a ameaçava para que não relatasse os abusos à família.





No sábado (15), por determinação da Justiça, a menina chegou a ser internada em Vitória, capital capixaba, para realizar um aborto. A equipe médica do Programa de Atendimento as Vítimas de Violência Sexual (Pavivi), porém, se recusou a realizar o procedimento.





Acompanhada de uma assistente social e de um familiar, a menina viajou, no domingo (16), para Pernambuco para ser submetida à interrupção da gestação.





Pessoas contrárias e a favor do aborto estiveram na porta do hospital. Houve bate-boca entre os dois grupos, e o médico Olímpio Barbosa de Moraes Filho, gestor-executivo da instituição, foi hostilizado.





Via Gauchazh