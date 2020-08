Vovô joga pelo empate contra o Vitória para seguir na Copa do Brasil

Após vencer na ida, por 1 a 0, há cinco meses, Ceará defende vantagem contra o time baiano hoje, no Barradão, para avançar à 4ª fase, continuando assim, sua saga no torneio nacional e arrecadando R$ 2 milhões de cotas.





Após cinco meses e 14 dias, quando venceu o jogo de ida, por 1 a 0, na Arena Castelão, o Ceará volta a jogar pela Copa do Brasil e respirar ares do mata-mata nacional, valendo vaga na 4ª fase do prestigiado torneio. O Vovô joga pelo empate hoje, às 21h30, no Barradão, em Salvador, contra o Vitória, para avançar à 4ª fase e arrecadar mais R$ 2 milhões de cotas.





A atmosfera da partida é bem favorável e familiar ao Vovô, já que em julho, o Alvinegro disputou a fase final da Copa do Nordeste, em Salvador, e foi campeão invicto, eliminando o adversário de hoje nas quartas de final, e o outro time da cidade, o Bahia, com duas vitórias na final.





Ou seja, o Alvinegro estará envolto em lembranças vividas em Salvador, que certamente o motivará para buscar mais um feito, agora no cenário nacional.





Pelo regulamento da Copa do Brasil, o Vozão joga por um empate para avançar, e não mais por qualquer derrota por um gol de diferença marcando gols, já que o critério foi abolido pela CBF. Caso aconteça uma derrota por um gol de diferença, com o Vovô marcando gols ou não, a decisão irá para os pênaltis.





Se passar de fase, o Ceará ultrapassará mais um "funil" entre os 80 times que iniciaram a competição desde a 1ª fase. Restarão apenas 10 clubes, com cinco avançando para as oitavas de final para enfrentar os times que estão na Libertadores, e campeões da Série B, Copa do Nordeste e Copa Verde do ano passado.





E após um início de Série A turbulento, sem vitórias nas quatro primeiras rodadas, o Ceará venceu o Bahia, por 2 a 0, no último domingo, e conquistou sua 1ª vitória, chegando mais confiante e de ânimo renovado para o duelo mata-mata. Até o espírito competitivo e padrão de jogo apresentados na Copa do Nordeste voltaram, com a equipe marcando melhor, dividindo mais forte, e claro, sendo mais sólida na defesa e aproveitando bem as oportunidades.









Mudança





A principal novidade na equipe para hoje é a volta de Rafael Sóbis ao time titular. Ele, que marcou o gol da vitória no jogo de ida, no Castelão, substituirá Cléber, que já jogou a competição pelo Barbalha e não está inscrito pelo Vovô.





Sóbis assegura que o Ceará vai a campo sem pensar no regulamento, e sim, buscando o triunfo nos 90 minutos.





"A estratégia é ganhar o jogo. Obviamente, é uma outra competição, uma outra forma de se jogar e de se pensar o jogo e ele tem suas características dentro dos 90 minutos. A vantagem é meio subjetiva e só vai importar se a equipe classificar, no fim. Temos que entrar para fazer o melhor jogo e não pensar em vantagem. Talvez, trazer para o jogo no fim da partida, mas se ficarmos pensando só nisso, não venceremos o jogo, não", disse o camisa 11, que já marcou cinco gols na temporada.

Vitória





O time baiano chega para o confronto com o Ceará aliviado pelo seu último resultado pela Série B do Brasileiro. O Vitória arrancou um empate em 2 a 2 com o CRB fora de casa após sofrer dois gols, respirando na competição, hoje na zona intermediária, em 9º.





Contra o Vovô, a equipe de Bruno Pivetti não terá o volante Lucas Cândido, com um desconforto no tornozelo e o zagueiro João Victor, suspenso. Além deles, Rafael Carioca, ex-Ceará, está fora.





Ficha Técnica:





Copa do Brasil - 3ª fase - Volta

Barradão, em Salvador (BA)

26 de agosto - 21h30





Vitória





Ronaldo, Jonathan Bocão, Gabriel Furtado, Maurício Ramos,Thiago Carleto, Guilherme Rend, Marcelinho,

Fernando Neto, Rodrigo Andrade, Mateusinho, Léo Ceará. Técnico: Bruno Pivetti





Ceará





Fernando Prass, Samuel Xavier, Luiz Otávio, Tiago Pagnussat, Bruno Pacheco, William Oliveira, Charles,

Fernando Sobral, Vinícius, Leandro Carvalho, Rafael Sóbis. Técnico: Guto Ferreira





Árbitro: Paulo Roberto Alves (PR).Transmissão: Rádio Verdes Mares, Premiere, Tempo real do Diário do Nordeste.





