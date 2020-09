11 jogadores do Guarany de Sobral testam positivo para Covid-19 às véspera da estreia pela Série D

A partida contra o Salgueiro, marcada para este domingo, pode ser adiada. Contudo, ainda não há nenhuma definição oficial da Federação.





Pelo menos 11 jogadores do Guarany de Sobral testaram positivo para Covid-19. Outros três atletas ainda aguardam o resultado dos testes. Os nomes não foram divulgados.





O clube comunicou oficialmente à Federação Cearense de Futebol na noite desta sexta-feira (19).





A estreia do clube cearense na Série D do Brasileirão está marcada para este domingo (20), contra o Salgueiro, no estádio do Junco, em Sobral. Contudo, a partida pode ser adiada devido aos casos de Covid.





A Federação ainda aguarda um posicionamento da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).





(DN)

Foto Amaral Torquato