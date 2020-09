Bolsonaro avalia zerar imposto de itens da cesta básica

O presidente Jair Bolsonaro avalia zerar o imposto de importação dos produtos da cesta básica, após as mercadorias sofrerem forte alta nos últimos dias.





Conforme registrou a Gazeta do Povo, a ideia inicial é sugerir à Camex (Câmara de Comércio e Exterior), um comitê vinculado ao Ministério da Economia, zerar a alíquota de importação do arroz vindo de países fora do Mercosul.





O governo Federal quer uma reunião do órgão ainda essa semana.





Bolsonaro vem demonstrando preocupação com a situação desde o início do surto da covid-19 no país.





Em meados de maio, o presidente foi na contramão da maioria das lideranças políticas e defendeu abertamente a reabertura do comércio e a flexibilização da quarentena, enfatizando que “a fome mata”.





“Ficar em casa para quem pode é legal, sem problema nenhum. Mas para quem não tem condições, a geladeira está vazia, tem três, quatro filhos chorando. Tem gente que chega em casa e tem danoninho, carne de primeira. Doria falou que é melhor o isolamento do que o sepultamento. Quem ficar em casa parado vai morrer de fome; não podemos ficar hibernando em casa”, disse o chefe do Executivo na ocasião.





(Conexão Política)