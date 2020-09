Deputado Moses ou Dr. Oscar Rodrigues?

Diante a pergunta se já teria sido resolvido o problema do vice, foi contundente." Só no dia da convenção que vai acontecer no dia 15, de forma virtual". Para Moses Rodrigues a campanha de Sobral será "quente". "Nós temos ótimas propostas para Sobral" destacou. Ele ressaltou, os bons nomes que a agremiação emdebista, vai colocar para no deleite do eleitorado sobralense.





Segundo deputado Moses Rodrigues, ele está vivamente interessado na eleição de algumas comunas. Forquilha, Mucambo, Viçosa do Ceará, Carnaubal são algumas delas. Ele está fazendo o monitoramento da situação de seus aliados, via pesquisa. "O MDB vai estar presente com candidatos a prefeito e vereadores em muitos municípios do estado do Ceará" disse.