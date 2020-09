Ceni celebra postura do Fortaleza na vitória contra o Inter: "se supera a cada jogo"

Técnico comentou sobre o ótimo desempenho diante do líder do Brasileirão.

A conquista dos 3 pontos diante do líder do Brasileirão é motivo de grande comemoração para o Fortaleza. O técnico tricolor Rogério Ceni festejou o placar de 1 a 0 contra o Internacional neste sábado (19), na Arena Castelão, elogiando a postura da equipe durante o confronto.





"Foi um jogo muito parelho. Um time de muita força física. Competimos até o fim. Fizemos um jogo sólido, com pouco risco de tentativa de gol. É um time de muita alma, coração. Se supera a cada jogo. Incrível como conseguimos enfrentar, às vezes nem de igual para igual, mas manter um resultado até o final", afirmou o treinador na coletiva pós-jogo.





Após o empate com o Grêmio no fim de semana passado e o triunfo nesta 11ª rodada, o Leão subiu na tabela de classificação: 8ª posição, com 15 pontos. Os resultados, porém, não tranquilizam Ceni, que foca em manter o bom ritmo nos próximos duelos.





"Pegamos os dois grandes do Rio Grande do Sul e conseguimos 4 pontos. Motivo de muito orgulho. Mas não pode parar por aqui. Vamos todos felizes aproveitar o domingo de folga, mas semana que vem começa tudo de novo. A vitória te traz mais responsabilidade para o próximo jogo", disse o comandante tricolor.





A próxima partida do Leão do Pici é diante do Santos, no domingo (27), na Vila Belmiro, às 20h30.





Confira outros pontos da coletiva de Rogério Ceni





Atuação de Marlon





"O que ele entrega no sentido tático é muito importante. Hoje ele joga de lateral, de volante. Ou sai jogando ou é a 1ª peça para entrar. Substituiu dois jogadores acostumados a jogar no lado. Conseguiu fazer bem a função. Claro, temos que fazer alguns ajustes, mas o fato dele estar sempre livre, você tem que balançar a bola. Saímos pela esquerda justamente para criar espaço para ele. Não foi à toa. Foi extremamente importante, competiu até o final"





Evolução de Fragapane





"Fragapane entrou bem melhor no jogo. Já começa a compreender o estilo de jogo do time e você passa a ter mais uma peça com que possa contar. Isso é muito importante para a gente. Um jogador que a gente consiga inserir no contexto de jogo tem um valor imenso pois estamos no limite financeiro e não podemos errar em contratações, trazer alguém que não some pro clube devido à tudo que aconteceu nesse ano".





