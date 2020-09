Confronto entre quadrilha que assaltou agência bancária e Policia Militar deixa vários mortos neste sábado na Paraíba

No início da tarde deste sábado (19), foi registrado um confronto entre uma quadrilha que assaltou a agência do Banco do Brasil de Coremas, e o Grupamento Especializado de Operações em Área de Caatinga (GEOsAC), durante uma possível tentativa de resgate dos criminosos que estavam homiziados na mata.

Segundo informações exclusivas chegadas à redação do Portal Debate Paraíba, o confronto ocorreu nas proximidades do sítio Pocinhos, município de Catingueira, região de Patos. Os criminosos ao avistarem as guarnições do GEOsAC passaram a efetuar diversos disparos de arma de fogo contra os militares, onde ocorreu um revide a injusta agressão.





De acordo ainda com informações, cerca de seis assaltantes ficaram feridos e foram socorridos para a cidade de Patos, mas devido a gravidade dos ferimentos não resistiram e vieram a óbito antes de dar entrada na unidade hospitalar. Nenhum policial militar foi alvejado na ocorrência.





As armas utilizadas no roubo, o dinheiro subtraído da agência, uma caminhonete Frontier de cor branca, placas PDY8915 também foram recuperados na ação policial. Um dos assaltantes ainda se encontra foragido na mata, onde o helicóptero Acauã da Polícia Militar está auxiliando buscas.