Deputado Moses Rodrigues participa de Convenção em Mucambo

Na noite desta quinta-feira (10), o deputado federal Moses Rodrigues (MDB-CE) participou da Convenção Municipal de Mucambo, que homologou a pré-candidatura do atual prefeito Francisco das Chagas, o Canarinho, a reeleição. No pleito desse ano, a chapa formada pelos partidos PDT e PT traz o nome do advogado Dr. Tarcísio Régis, como pré-candidato a vice-prefeito.

Respeitando as recomendações da OMS, convenção foi realizada na quadra poliesportiva do Centro Educacional Deputado Manoel Rodrigues para um público reduzido, e transmitida pela internet.

No local, a solenidade contou apenas com a participação do presidente do PDT, Deusdete Aguiar, do presidente do PT - Erivaldo Gomes, do Prefeito de São Benedito, Gadyel Gonçalves, da Deputada Estadual Augusta Brito e do Prefeito de Pacujá, Alex Melo.





“Para mim é gratificante saber que Mucambo abraçou o nome do amigo e Prefeito Canarinho novamente e agora ao lado do advogado Dr. Tarcísio. Estou aqui para reafirmar meu compromisso e dizer que apoio o nome dos dois como pré-candidatos à prefeitura”, destacou Moses Rodrigues.





A convenção municipal ainda homologou as pré-candidaturas de Wellington Paulino, de Rogério Santana, de Maria Neide, de Irmão Lindomar, de Antônio Helder, de Elizete Nepomuceno, de Elton do Poço Verde, José Maria Ribeiro, de Inês Martins, de Leu do Domingo Môco, de Hamilton Azevedo, e de Lúcia Alves. Nomes que disputarão uma cadeira na Câmara Municipal.