Eleições 2020: Conheça os candidatos que estão na disputa em Sobral

Berço político da cúpula do PDT no Estado, o município deve ter uma disputa polarizada entre o atual prefeito, Ivo Gomes, e o opositor Dr. Oscar Rodrigues.

Maior colégio eleitoral da região Norte e quinto maior do Estado, Sobral deve ter uma disputa municipal polarizada neste ano. O atual prefeito da cidade, Ivo Gomes (PDT), irá tentar a reeleição, enquanto o MDB encabeça a oposição para tentar impedir um segundo mandato do pedetista, com a candidatura de Dr. Oscar Rodrigues. As articulações, tanto de um lado como do outro, acabaram deixando poucas alternativas para o eleitorado - que conta com mais de 142 mil pessoas. Veja quem são os candidatos, em ordem alfabética:





Ivo Gomes (PDT)





Atual prefeito de Sobral, Ivo Gomes repete a dobradinha com a petista Christianne Coelho para tentar a reeleição da chapa para o segundo mandato. Convenção realizada no dia 11 de setembro confirmou a pré-candidatura, que conta com uma ampla coligação. Além do PDT, também estão apoiando a chapa PT, PSB, PCdoB, PSD, PP, PSDB, DEM, PTB, PL e Cidadania. A coligação representa também o retorno de aliança eleitoral entre Ciro Gomes, irmão de Ivo, e o senador Tasso Jereissati - o rompimento entre eles havia ocorrido em 2010.





Dr. Oscar Rodrigues (MDB)





O MDB conseguiu reunir os partidos de oposição a gestão de Ivo Gomes na mesma candidatura. Com o slogan “Coragem pra mudar”, foi confirmada a chapa de Dr. Oscar Rodrigues, para prefeito, e do ex-vereador José Vital, para vice-prefeito de Sobral. Após o suplente do senador Eduardo Girão, Dr Guimarães (Pros), tentar viabilizar outra candidatura de oposição, o partido comandado por Capitão Wagner decidiu se coligar com o MDB. Também apoiam a candidatura Republicanos, Avante e o partido Novo.





