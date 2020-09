Em duro golpe contra a Globo, SBT encaminha compra dos direitos da Libertadores da América

Em um mais novo duríssimo golpe contra o poderio da Rede Globo nos esportes, a Conmebol e o SBT encaminharam um acordo e estão muitos próximos de fechar a negociação dos jogos da Libertadores em TV aberta.





Já existem conversas bem avançadas por valores e condições para o SBT substituir a Globo, que rompeu o contrato e não obteve sucesso na tentativa de renegociar a transmissão por valores inferiores ao acordo anterior. Assim, a emissora de Silvio Santos assumirá a transmissão da competição até 2022. A nova parceria já será vista na retomada do campeonato de 2020, na próxima semana. A Globo mandou uma carta para a Conmebol comunicando o rompimento do contrato da Libertadores no início de agosto A emissora tinha um acordo de US$ 60 milhões e com a subida da moeda americana, não conseguia mais pagar pelos direitos de transmissão.





O interesse de Silvio Santos em futebol aumentou após adiquirir os direitos da final do campeonato carioca, utilizando a MP do Futebol editada por Bolsonaro.





(República Curitiba)