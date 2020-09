Mulher que arrancou órgão genital de homem com os dentes deve se apresentar à polícia

Uma mulher que não teve o seu nome revelado, está sendo procurada pela Polícia Militar após ser suspeita de arrancar com os dentes, o órgão genital de um homem no bairro Vacaria, na cidade de Miguel Alves.





De acordo com informações, a acusada é vizinha da vítima e o crime teria ocorrido na casa do homem durante a madrugada. A investigação ainda não apontou qual tipo de relação os dois tinham e nem qual seria a motivação do crime.





O homem foi socorrido para atendimento médico no Hospital Regional de União e já se encontra em recuperação na casa de uma irmã. O comandante da Polícia Militar de União, Capitão Miguel Luz, declarou que a mulher pretende se apresentar nesta terça-feira, 08 de setembro.





“Essa ocorrência se deu na cidade de União na sexta-feira, onde um cidadão teve o seu testículo arrancado através de dentadas por uma jovem. Ele foi conduzido para o hospital local, posteriormente para Teresina, hoje ele está em recuperação na casa de uma irmã na cidade de União. A suspeita da agressão está identificada e segundo familiares, deverá se apresentar na delegacia local na terça-feira para as devidas providencias cabíveis”, declarou.

Fonte: Meio Norte