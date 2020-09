A Câmara de Vereadores de Bragança Paulista (SP) decidiu aplicar uma advertência ao vereador Benedito Franco Bueno, o Ditinho do Asilo.





Filiado ao Partido Social Cristão (PSC), ele foi flagrado cheirando uma calcinha vermelha durante uma sessão virtual em junho.





A decisão foi anunciada pela Comissão de Ética. Havia um abaixo-assinado com mais de mil assinaturas pedindo a cassação do mandato do vereador.





(CN7)