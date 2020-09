Vapt Vupt amplia horário de atendimento

As unidades Vapt Vupt iniciam nesta terça-feira (8), a segunda fase da retomada responsável dos atendimentos presenciais. Os equipamentos do Governo do Ceará, gerenciados pela Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos, aumentarão a capacidade de atendimento e, consequentemente, a oferta de senhas para a população. Os atendimentos seguem, exclusivamente, com agendamento prévio.





Nessa segunda fase, os Vapt vupt atenderão das 8h às 17h.





Como medidas de enfrentamento ao coronavírus, todos os usuários e prestadores de serviços devem adotar os procedimentos de contenção e controle previstos pelo Governo do Estado. Dessa forma, será obrigatório o uso de máscara de proteção; a higienização frequente das mãos com água e sabão ou álcool em gel e a manutenção do distanciamento social de dois metros.





Os agendamentos devem ser realizados no www.vaptvupt.sps.ce.gov.br . Aqui, o usuário deve clicar em Agendamento Serviços Casa do Cidadão. Como forma de evitar aglomerações nas Unidades, não haverá atendimento a quem comparecer presencialmente, sem agendamento prévio.





(Via Sobral em Revista)