Família de Chico da Bomba se divide, e eleição em Coreaú ganha novos e emocionantes capítulos

Quem acompanha a política de Coreaú sabe que faz tempo que os herdeiros do ex-prefeito Chico da Bomba são os fieis da balança para decidir as eleições. Foi assim em 2012 com Erika Cristino, foi assim em 2016 com Carlos Roner, que em ambas as situações tiveram a matriarca Marlene Cristino como vice.





Na eleição deste ano, os Bombas estarão divididos, o que enfraquece a campanha a reeleição de Roner. Na última esta sexta-feira (4), Claúdia Cristino e Chiquinho ‘da bomba’ Cristino, aderiram de forma oficial a pré-candidatura de Edésio Sitonho e Érica Cristino (PDT). As articulações foram feitas pessoalmente por Edésio, com aval de Antônio Martins, Alex Lima e do deputado federal Leônidas Cristino.





(Sobral em Revista)