Idoso de 81 anos é morto em Caucaia por uma facção que buscava matar o filho dele

Policiais civis do Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa da Delegacia Metropolitana de Caucaia estão em diligências desde a tarde desta quarta-feira (23), com o objetivo de identificar e prender bandidos que mataram um idoso. O assassinato do homem de 81 anos de idade aconteceu no bairro Parque Soledade.





De acordo com o relato de testemunhas oculares do crime, a vítima, o aposentado Francisco Jerônimo Peixoto, 81, estava sentado em uma cadeira na calçada de sua residência, na Rua Nossa Senhora de Fátima, quando foi atingido por vários tiros de pistola, morrendo ali mesmo. Os assassinos dispararam mais de 10 tiros deixando várias marcas dos disparos nas paredes.





De acordo com as informações preliminares, a morte do idoso teria sido praticada, supostamente, por membros de uma facção criminosa que teriam ido ao local com o objetivo de eliminar um filho do idoso, como não o encontraram, decidiram matar o pai.





Buscas





Policiais militares da 1ª Companhia do 12º BPM (Caucaia) e do Comando de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) estiveram no loca, fizeram buscas na área, mas não conseguiram localizar suspeitos do homicídio.





O corpo do aposentado foi periciado no local do crime e removido para a Coordenadoria de Medicina Legal (Comel), da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce).





Neste ano, cerca de 260 pessoas foram assassinadas em Caucaia.





(Fernando Ribeiro)