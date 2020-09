Jovem com covid-19 é estuprada por paramédico a caminho do hospital

Homem a estava conduzindo para um hospital quando desviou a rota da ambulância para cometer o crime.

Uma jovem de 19 anos, infectada com coronavírus, foi estuprada por um paramédico que conduzia a ambulância que a levava ao hospital, na noite do último sábado. O caso aconteceu no distrito de Pathanamthitta, em Kerala, na Índia. As informações são do jornal indiano Bangalore Mirror.





O motorista, identificado como V Noufal, de 29 anos, a estava conduzindo para um hospital da região, quando desviou a rota da ambulância para um lugar isolado para a estuprar. Antes de a deixar no hospital, ele a ameaçou para que ela não contasse a ninguém.

No entanto, a vítima denunciou o estupro e o homem foi preso na manhã do dia seguinte.





De acordo com a polícia, o estuprador chegou a se desculpar para a vítima na noite do crime. "O que eu fiz é errado. Me perdoe. Não conte para ninguém", ele teria dito.





A ministra da Saúde da Índia, K. K. Shailaja, afirmou que o caso é "desumano" e que "nunca deveria ter acontecido".





Via O Dia