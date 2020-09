VIOLÊNCIA: UMA PESSOA MORTA E OUTRA FERIDA NA CIDADE SANTANA DO ACARAÚ

Um crime de homicídio foi registrado no início da tarde desta terça-feira (8), em um estabelecimento comercial na cidade de Santana do Acaraú. De acordo com informações colhidas pela equipe do site O Sobralense, Milton Neto foi alvejado, socorrido para o hospital da cidade, porém, não resistiu e veio óbito. Na mesma ocorrência, uma funcionária do estabelecimento também foi baleada. Daviliane foi socorrida para o hospital Santa casa de Sobral. Os atiradores fugiram tomando rumo ignorado.





(O Sobralense)