Lula defende que povo brasileiro seja "reeducado" para não votar mais em Bolsonaro

Através das redes sociais, o ex-presidente Lula, condenado por corrupção e lavagem de dinheiro, defendeu que a população seja ‘reeducada’.

Desta forma, segundo o petista, Bolsonaro não seria mais eleito presidente.

Lula antes garantia que durante seus mandatos elevou o nível da educação brasileira.

A postagem do líder petista foi vista como uma resposta à pesquisa eleitoral que mostra Bolsonaro na liderança para 2022.

O povo sabia que o Bolsonaro não gostava de preto e votou nele mesmo assim. Sabiam que ele não gostava de mulher e votaram mesmo assim... Temos que conversar com as pessoas que embarcaram no discurso do Bolsonaro e tentar reeducá-las. Trazer elas de volta pra democracia.