MENINA DE 7 ANOS FICA COM QUEIMADURA NAS COSTAS APÓS DORMIR EM CIMA DE CELULAR

Os pais de uma menina de 7 anos fazem um alerta sobre os perigos do uso de celular por crianças após a filha deles ficar com uma marca de queimadura nas costas por ter dormido em cima de um aparelho.





O pai da menina contou que a filha gosta de jogar em aplicativos e, quando viu que os pais já estavam adormecidos, pegou o smartphone da mãe e levou para seu quarto, onde ficou se divertindo com ele até pegar no sono. No entanto, em vez de colocá-lo de lado, a criança passou a noite com o celular embaixo de si, sem ter conectado na tomada, conforme relatou seu pai.





Assustada com a marca retangular, característica do formato do smartphone usado pela filha, a mãe gravou um vídeo para alertar outros pais sobre o risco daquele item nas mãos dos pequenos e compartilhou com parentes. Uma prima da criança decidiu então publicá-lo em seu perfil do Twitter, na segunda-feira, dia 7, para que a mensagem pudesse alcançar mais pessoas.





Na gravação, a mãe diz que que o modelo de seu celular é um Samsung A20. Procurada, a empresa afirmou seguir "globalmente rigorosos padrões de controle e qualidade para garantir a segurança e a melhor experiência ao usuário".





"Assim que tivermos acesso ao produto em questão, juntamente com os respectivos acessórios utilizados em conjunto, realizaremos um exame completo para determinar a causa exata do ocorrido", completou em um comunicado.



