Menina sai ilesa após violento atropelamento. Assista!

Violência da batida impressionou testemunhas

Uma menina de 12 anos que foi atropelada e ficou presa embaixo do carro foi salva por populares que levantaram o veículo para resgatá-la. Câmeras de segurança registraram o momento em que um grupo de homens ajuda a retirar a menina. O caso aconteceu em Várzea da Palma, em Minas Gerais.





As imagens mostram quando Raiandra Flávia da Silva Mendes, que passava de bicicleta por uma avenida, é atingida por um automóvel que seguia para um posto de combustíveis. Apesar da violência do acidente, a menina sofreu apenas arranhões. A motorista permaneceu no local e prestou socorro.





O gerente do posto de gasolina, Sérgio Moreira, também aparece nas filmagens ajudando no resgate. Ele também foi o responsável por ligar para o Samu.





– Na hora, a gente não tem tempo nem de pensar, só quer ajudar. Mas depois, quando vimos as imagens, dá um desespero. Achamos que ela tivesse ficado muito ferida e corremos para levantar o carro. Ela se mexeu e percebemos que aparentemente ela não tinha nada, mas estava em choque – lembrou.





Raiandra foi levada para o hospital, onde fez exames e ficou em observação. Ele recebeu alta após algumas horas.





À Polícia Militar, o motorista disse que fez a conversão para entrar no posto e acabou atingindo a bicicleta da menina, que vinha na contramão.

Fonte: Pleno News