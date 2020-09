PSL oficializa candidatura de Heitor Freire à Prefeitura de Fortaleza

Em seu primeiro discurso como candidato, Freire defendeu as bandeiras da família, da religião e adotou discurso de “endireitar” a Capital.

O Partido Social Liberal (PSL) oficializou a candidatura do deputado federal Heitor Freire à Prefeitura de Fortaleza, em convenção realizada na Assembleia Legislativa do Ceará, na tarde desta terça-feira (15). A vice na chapa será a cabo da Polícia Militar, Laurice Maia (PSL).



Com a segunda maior bancada federal eleita em 2018, com 52 parlamentares, o PSL soma tempo de propaganda e também importante fatia do fundo eleitoral.



"Infelizmente, temos ainda muitos problemas em Fortaleza que precisam ser resolvidos. O que deu certo será mantido e melhorado. Agora, tem muitas outras áreas de Fortaleza, como o povo da periferia, que foi esquecido, que temos que dar atenção. Essa será nossa prioridade, trabalhar com as áreas mais esquecidas, com as áreas mais pobres", disse Freire.



O candidato entra na disputa com apoio também do PRTB, partido do vice-presidente da República, Hamilton Mourão.





Candidatos



Heitor Freire está no primeiro mandato como deputado federal. Ele tem 38 anos, é administrador e natural de Juazeiro do Norte. Foi eleito em 2018 como um dos principais aliados do presidente Jair Bolsonaro no Ceará. A relação, no entanto, não durou. Bolsonaro deixou o partido e houve um racha entre os parlamentares do PSL no Ceará e Freire.



Desde que confirmou a pré-candidatura a prefeito, Freire anunciou que tinha interesse em ter uma mulher como vice. A cabo Maia foi anunciada na segunda-feira (14). Ela é a única mulher a integrar o Comando Tático Motorizado (Cotam) no Estado.

(DN)

Foto: Fabiane de Paula