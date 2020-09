Quando termina o mandato de cada um dos ministros do STF

O próximo magistrado a se aposentar é Celso de Mello, em novembro.

Com a proximidade do aniversário de 75 anos do ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, aumenta a expectativa de um novo nome para integrar a Corte. Isso porque é regra um ministro se aposentar de sua ação no STF ao completar 75 anos.





Celso de Mello irá deixar o colegiado em novembro. Depois, em julho do ano que vem, será Marco Aurélio Mello. Eles deixarão o salário de R$ 43.615,58, que é o salário teto do Judiciário, de R$ 39.293,32, acrescido de abonos.





Veja abaixo quando cada um dos ministros irá se aposentar e também quem os nomeou ao cargo.





Luiz Fux – Presidente

Idade: 67 anos

Aposentadoria compulsória: abril de 2028

Salário bruto: R$ 43.615,58

Quem indicou: Dilma Rousseff (PT) em 2011





Dias Toffoli

Idade: 52 anos

Aposentadoria compulsória: novembro de 2042

Salário bruto: R$ 39.293,32

Quem indicou: Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 2009





Celso de Mello

Idade: 74 anos

Aposentadoria compulsória: novembro de 2020

Salário bruto: R$ 43.615,58

Quem indicou: José Sarney (MDB) em 1989





Marco Aurélio Mello

Idade: 74 anos

Aposentadoria compulsória: julho de 2021

Salário bruto: R$ 43.615,58

Quem indicou: Fernando Collor (Pros) em 1990





Ricardo Lewandowski

Idade: 72 anos

Aposentadoria compulsória: maio de 2023

Salário bruto: R$ 43.615,58

Quem indicou: Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 2006





Rosa Weber

Idade: 71 anos

Aposentadoria compulsória: outubro de 2023

Salário bruto: R$ 43.615,58

Quem indicou: Dilma Rousseff (PT) em 2011





Cármen Lúcia

Idade: 66 anos

Aposentadoria compulsória: abril de 2029

Salário bruto: R$ 43.615,58

Quem indicou: Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 2006





Gilmar Mendes

Idade: 64 anos

Aposentadoria compulsória: dezembro de 2030

Salário bruto: R$ 43.615,58

Quem indicou: Fernando Henrique Cardoso (PSDB) em 2002





Luís Roberto Barroso

Idade: 62 anos

Aposentadoria compulsória: março de 2033

Salário bruto: R$ 39.293,32

Quem indicou: Dilma Rousseff (PT) em 2013





Edson Fachin

Idade: 62 anos

Aposentadoria compulsória: fevereiro de 2033

Salário bruto: R$ 39.293,32

Quem indicou: Dilma Rousseff (PT) em 2015





Alexandre de Moraes

Idade: 51 anos

Aposentadoria compulsória: dezembro de 2043

Salário bruto: R$ 39.293,32

Quem indicou: Michel Temer (MDB) em 2017





(Pleno News)