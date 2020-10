Campanha de Sarto entre as cinco maiores beneficiadas por doações milionárias

De acordo com o TSE, candidato do PDT já recebeu R$ 4 milhões em doações.

A campanha de José Sarto (PDT) à Prefeitura de Fortaleza está na quinta posição das maiores doações por partido, em ranking elaborado pelo portal UOL e divulgado neste domingo (25).





Os números mostram que os principais partidos do país destinaram as maiores doações a candidatos a prefeituras das capitais que são ligados a caciques das siglas ou a aliados.





É o caso do PDT, onde os dois estados das maiores lideranças da legenda foram as prioridades. Apesar de não estarem nem na segunda colocação, no Rio de Janeiro, do presidente Carlos Lupi, e Fortaleza, dos irmãos Ciro e Cid Gomes, receberam grandes repasses.

Confira o ranking





01 – João Campos (PSB) – Recife – R$ 7.500.000,00

02 – Alfredo Nascimento (PL) – Manaus – R$ 6.000.000,00

03 – Bruno Covas (PSDB) – São Paulo – R$ 5.000.000,00

04 – Jilmar Tatto (PT) – São Paulo – R$ 4.474.000,00

05 – Sarto (PDT) – Fortaleza – R$ 4.000.000,00





(CN7)