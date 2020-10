DENÚNCIA DO INTERNTAUTA: A SAÚDE PÚBLICA DE SOBRAL ESTÁ NA "UTI" !!!

O Blog Sobral 24 horas recebeu uma denúncia do internauta, relatando o descaso para com os pacientes no HRN.





Veja a íntegra da denúncia:





"Bom dia! Gostaria de fazer uma denúncia!





O Hospital Regional Norte de Sobral (HRN), está tratando as pessoas como verdadeiro lixo humano. Algumas assistentes sociais são arrogante, que de social não tem nada! São arrogantes e mal educadas.





Existe uma lei de desacato para o servidor público e eu pergunto onde está a lei para tratar os pacientes e seus familiares com o mínimo de respeito?





Cadê o coronavírus? Onde está o prefeito para combater esse descaso com a população? Q ue não usem de seus cargos para humilhar e afrontar a dignidade humana."