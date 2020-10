Japão e EUA iniciam exercício militar com foco na China

Manobras militares dos EUA e Japão são demonstração de força ao regime chinês.

Diante da atividade militar crescente da China na região, Japão e Estados Unidos deram início, nesta segunda-feira (26), a exercícios aéreos, marítimos e terrestres em torno do território japonês.





O maior navio de guerra japonês está acompanhado do porta-aviões norte-americano USS Ronald Reagan e dos contratorpedeiros que o escoltam.





Batizado de “Espada Afiada”, o exercício é a primeira grande mobilização desde que Yoshihide Suga assumiu o posto de primeiro-ministro japonês no mês passado.





Suga prometeu manter o reforço militar do Japão visando se contrapor a Pequim, que reivindica ilhas do Mar do Leste controladas pelo Japão.





(Renovamídia)