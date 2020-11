Forças Armadas preparadas para proteger Amazônia, diz Bolsonaro

“Se não tiver segurança, você vai perder essa riqueza”, diz o mandatário brasileiro.

O presidente da República, Jair Bolsonaro, afirmou, nesta terça-feira (10), que as Forças Armadas do Brasil estão “preparadas” para proteger a Amazônia de interesses internacionais. Em conversa com apoiadores na saída do Palácio da Alvorada, em Brasília, Bolsonaro foi questionado por um apoiador sobre qual mensagem gostaria de dar ao mundo sobre a Floresta Amazônica.





O chefe do Executivo respondeu:





“Para [Amazônia] ser nossa tem que ter uma Forças Armadas preparada.”





E acrescentou:





“É igual você ter uma riqueza. Se não tiver segurança, você vai perder essa riqueza.”





Fonte: Renovamídia