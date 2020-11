Sikêra Jr. faz alerta: “Se prepare! Após as eleições seu prefeito irá fechar o comércio e te proibir de sair de casa”; vídeo

O apresentador da REDETV!, Sikêra Júnior fez um grave altera à população. Segundo Sikêra, os prefeitos já se preparam para decretar lockdown após as eleições.





Segundo o comunicador fenômeno de audiência, em seu programa ‘Altera Nacional’, as cidades estão abertas para que o prefeito não tenha problemas de popularidade durante as eleições, mas passando o pleito, tudo deve mudar e os prefeitos irão fechar as cidades e implantar lockdown em várias regiões, restringindo a liberdade do cidadão de ir e vir.





Sikêra também ridicularizou o fato de que as eleições terão horário estendido para diminuir aglomerações, enquanto shoppings e comércios geralmente tem horários diminuídos com o mesmo propósito.





Seu colega de emissora, Luís Lacombe também criticou fortemente e ironizou as medidas de lockdown aplicadas por autoridades locais e ridicualizou as medidas de ‘toque de recolher’ afirmando ‘O Vírus só trabalha depois das 22hs?”.

Fonte: REPÚBLICA DE CURITIBA