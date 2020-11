Outro travesti é assassinado a tiros na Grande Fortaleza, o segundo caso em três dias

Um travesti foi assassinado a tiros, na noite desta quarta-feira (4), na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Foi o segundo crime vitimando homossexuais registrado na Grande Fortaleza pela Polícia em apenas 72 horas. Na madrugada de segunda-feira (2), um crime semelhante ocorreu em pleno calçadão da Avenida Beira-Mar, na Praia de Iracema, na Capital.





Na noite de ontem, um travesti identificado pela Polícia como Sancle da Silva Gomes, 29 anos, conhecido como “Sandy”, foi morto com cerca de nove tiros de pistola. O assassinato aconteceu por volta de 21 horas na localidade de Sítio Tijucuçu, na zona rural do Município de Cascavel (a 53Km de Fortaleza).





De acordo com a Polícia, no momento em que foi morto o travesti estava vendendo rifas. Ele não tinha antecedentes criminais. Ao lado do corpo foram encontradas várias cápsulas de balas de pistola. O material foi recolhido pela equipe da Perícia Forense do Ceará (Pefoce).





Os motivos do crime são desconhecidos e nenhum suspeito foi identificado ou localizado.





Outro caso





Na madrugada da última segunda-feira (2), feriado de Finados, o travesti Samylla Marry Windson foi atingido com tiros na cabeça em plena Avenida Beira-Mar, na conhecida Praia do Crush, na Praia de Iracema.





Samylla chegou a ser socorrida, mas morreu horas depois na Emergência do Instituto Doutor José Frota (IJF-Centro), Dois suspeitos do crime chegaram a ser detidos pela PM e encaminhados ao plantão do 13º DP (Cidade dos Funcionários), onde foram ouvidos em depoimento e depois liberados. Não foi comprovada a participação deles no crime.





(Fernando Ribeiro)