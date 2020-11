TSE aprova a presença de tropas federais em 10 cidades do Ceará no dia 15

Além do efetivo de 80 homens da Força Nacional de Segurança (FNS) que já está patrulhando desde o início da manhã de hoje (5) as ruas da cidade de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), o Ceará vai receber nos próximos dias a presença de tropas do Exército e da Marinha. A vinda de efetivos das Forças Armadas para as eleições do próximo dia 15 foi decidida nesta quinta-feira (5) pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em Brasília.





O pedido da presença das tropas das Forças Armadas em 10 cidades cearenses havia sido feito, inicialmente, pelos juízes eleitorais ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE-CE) de Fortaleza, Caucaia, Maracanaú, Sobral, Juazeiro do Norte, Crato, Barbalha, Pacajus, Horizonte e Itaitinga.





O pedido ao TRE foi aprovado pela sua Presidência e encaminhado ao governador do estado, Camilo Santana (PT), que, por sua vez, avalizou a reivindicação e a encaminhou ao TSE. Nesta manhã de quinta-feira, o presidente do TSE, ministro Luís Roberto Barroso, observou que os critérios colocados no pedido atendem à necessidade da presença da tropa de reforço à Segurança Pública local.





Conflitos





Também foram considerados os seguintes critérios: histórico de conflitos em pleitos anteriores, reduzido efetivo da Polícia Militar, necessidade de garantir a integridade à sede dos cartórios eleitorais e de seus servidores, além do acesso difícil a muitas localidades.





Além do Ceará, o TSE aprovou nesta quinta-feira o envido de tropas das Forças Armadas também para o Piauí e o Tocantins.





