Candidato a vereador do PT é procurado por estupro de cadela em Goiás, diz polícia

Sandoval Damásio dos Santos, conhecido como Sandoval Leão (PT), é procurado por suspeita de estupro em uma cadela. De acordo com a polícia civil, o candidato a vereador em Caldas Novas, Goiás, foi filmado cometendo o ato dentro da sua casa, conforme apuração do G1.





A denúncia foi feita pelo dono da casa alugada para o candidato e pelo dono do animal. O caso teria acontecido na última segunda-feira (2). Após o episódio, a cadela foi levara a uma clínica veterinária.





As imagens do ocorrido teriam sido gravadas pela filha do dono da cadela, que foi chamada pelo pai após flagrar o crime.





“O homem disse que depois que fez o vídeo chegou a gritar com o candidato, agredi-lo, mas a denúncia na polícia foi feita apenas na terça-feira, quando não tinha mais o flagrante. Ouvimos relatos de que ele também foi agredido na quarta-feira devido à repercussão do vídeo e saiu da cidade. Agora a polícia está a procura dele”, disse o delegado Gustavo Ferreira ao G1.





O presidente do diretório municipal do PT, Ciro Tomé Pereira, informou ao G1 que Sandoval Leão foi expulso do partido e foi pedido o cancelamento da candidatura dele diante dos fatos.





Entretanto, o candidato ainda aparece como apto no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).





O delegado disse ainda que o suspeito deve ser enquadrado no crime de maus-tratos aos animais, que prevê até cinco anos de prisão.





“Fomos até o veterinário para pedir alguns exames que comprovem as lesões e também fizemos uma perícia no local na casa dele. Agora, estamos procurando o candidato”, disse.