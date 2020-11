Sarto é eleito prefeito de Fortaleza

Confira o resultado dos votos de hoje, domingo, 29 de novembro (29/11), do segundo turno das eleições municipais de 2020 que elegeram Sarto Nogueira (PDT) para prefeitura de Fortaleza.





José Sarto Nogueira (PDT) foi eleito hoje, domingo, 29 de novembro (29/11), prefeito de Fortaleza, Capital cearense. Sarto disputou o segundo turno das eleições municipais de 2020 com Capitão Wagner (Pros). Atualização do TSE das 19 horas mostra o pedetista com 51,69% dos votos e Wagner com 48,31%, com 98,03% das seções totalizadas.





Sarto recebeu, até o momento, 655.538 votos, contra 612.769 de Capitão Wagner. A colocação dos candidatos foi um reflexo do cenário do primeiro turno, quando Sarto também despontava como candidato mais votado para assumir a prefeitura da cidade.





SEGUNDO TURNO DAS ELEIÇÕES 2020





No Brasil, 18 capitais definiram seus respectivos futuros gestores municipais neste domingo, 29. Além delas, outras 39 cidades brasileiras também vivenciaram um segundo turno de votação. A região Nordeste é a que tem a maior quantidade de capitais que com segundo turno das eleições municipais de 2020, sendo sete cidades.





Em sequência, aparecem a região Norte com cinco capitais, região sudeste serão três capitais. Duas capitais presentem no Centro-Oeste terão segundo turno, enquanto na região sul, apenas Porto Alegre deverá definir os ocupantes da prefeitura neste domingo.





Os eleitores que por algum motivo não votaram no primeiro turno, já tendo justificado a ausência ou não, puderam votar normalmente. Aqueles que não compareceram às urnas devem justificar a ausência dentro do prazo estimado pela Justiça eleitoral, caso contrário ficarão impossibilitados de emitir passaporte e carteira de identidade entre outras coisas. Se o eleitor também não compareceu no primeiro turno, será necessário realizar duas justificações de ausência, uma para cada dia de votação.





Diante da pandemia do novo coronavírus, o processo eleitoral no Ceará passou por algumas mudanças, como a expansão do horário de votação, além do acréscimo de uma série de normas e protocolos de segurança, obrigatórios na ida às urnas. Além disso, em virtude do novo vírus, o candidato eleitoral de 2020 precisou ser alterado ainda em julho, por conta da crise gerada pela Covid-19.





Apesar das alterações, todo cidadão brasileiro alfabetizado, maior de 18 anos e legalmente capaz é obrigado a votar. O voto é facultativo para os eleitores analfabetos, os maiores de 70 anos, e os que têm entre 16 e 18 anos.





(O Povo)