Vitor Valim derrota Naumi Amorim e é eleito prefeito de Caucaia

Valim recebeu 83.588 votos válidos contra 80.045 de Naumi Amorim, atual prefeito da cidade que buscava à reeleição. A diferença para a vitória foi de 3.543 votos.





O deputado estadual Vitor Valim (Pros) foi eleito, neste domingo (29), para comandar a Prefeitura de Caucaia pelos próximos quatro anos, com 51,08% dos votos válidos e 100% das urnas apuradas. Vitorioso no pleito deste ano, por uma diferença de 3.543 votos, ele deve tomar posse na segunda cidade mais populosa do Ceará em 1º de janeiro de 2021.





Com a maioria dos votos, Vitor derrotou o atual prefeito da cidade, Naumi Amorim (PSD), que obteve 48,9% dos votos válidos com 100% das urnas apuradas. Os votos brancos somaram 2,92%; nulos, 6,56% e abstenções, 18,62%.





No primeiro turno do pleito, a cidade tinha oito candidaturas e Vitor conquistou o segundo lugar, com 27,87% dos votos, o que representa 47.171 votos. Naumi, derrotado neste domingo, conquistou 69.262 votos no primeiro turno, em 15 de novembro.





Evolução nas pesquisas





A pesquisa Ibope contratada pelo Diário do Nordeste, divulgada no dia 12 de novembro, indicava a vitória de Naumi sobre Vitor Valim, com uma confortável vantagem. Na pesquisa, o atual prefeito aparecia com 46% das intenções de voto, enquanto o candidato do Pros figurava em segundo lugar com 22%.





Já na última pesquisa do segundo turno, encomendada pelo Diário do Nordeste e divulgada no dia 26 de novembro, a vantagem de Vitor cresceu. Dessa vez, Valim apareceu com 38%.





Trajetória





Após fazer carreira na televisão e rádio, Vitor Valim resolveu entrar na vida pública candidatando-se à Câmara Municipal de Fortaleza, em 2008, sendo eleito. O resultado se repetiu no pleito seguinte, em 2012. Em 2014, elegeu-se deputado federal e foi escolhido por 92.499 cearenses para a função.





Em 2018, concorreu a uma cadeira na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará e foi eleito com 63.642 votos. Na Casa Legislativa Estadual, ele defende projetos voltados à segurança pública, à saúde, à educação, à geração de emprego, à convivência com a seca e a temas de igual interesse do cearense.





Plano de governo





O prefeito eleito organizou suas metas para a próxima gestão em oito áreas principais: saúde; educação; segurança e ordem pública; limpeza pública; transporte público e mobilidade; emprego e renda; ação social; e cultura, juventude, esporte e lazer.





Para o primeiro tema, Valim prometeu atenção especial para o Hospital Municipal Abelardo Gadelha e a Maternidade Municipal Santa Terezinha, com obras de melhoras na infraestrutura e ampliação da capacidade de atendimento. Para a Educação, ele proprôs o fornecimento da carteira de estudante caucaiense gratuitamente.





Já para a Segurança Pública, o prefeito eleito prevê o armamento da Guarda Municipal de Caucaia. A Mobilidade Urbana da cidade, por sua vez, deve receber um estudo sobre o sistema de transporte urbano e suas condições de uso, segundo Valim. Para movimentar a economia da cidade, ele propôs a criação de uma Escola de Turismo e um Pólo Industrial.





Cidade





Caucaia é um município da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), com população estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 365.212 pessoas em 2020, atrás apenas da Capital cearense. O Produto Interno Bruto (PIB) per capita da cidade, em 2017, ano da última atualização do IBGE, era de R$ 16.178,90. Já o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) é de 0,682.





(DN)

Foto José Leomar